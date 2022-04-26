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Архив - Донецкая область

Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно

26.04.2022 10:00
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Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно

Сегодня в 11:00 в Славянске от универмага отправится автобус на Ровно, сообщил глава горадминистрации Вадим Лях.
"В это же время на Привокзальной площади всех желающих попасть на поезд Покровск-Чоп будут ждать бесплатные автобусы. Посадка свободная", - добавил он.



Теги: Донбасс, Ровно, Славянск, автобус, эвакуация
 
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