Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами

27.04.2022 15:00

Российские войска дважды ударили запрещенными фосфорными снарядами по Авдеевке в Донецкой области. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, сначала захватчики нанесли удар вечером 26 апреля в районе коксохимического завода, а утром 27 апреля – в центре Авдеевки.

Кириленко отметил, что в результате вражеских обстрелов в городе возникло несколько пожаров. Кроме того, вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар: попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом.

Также глава ОВА сообщил, что ВСУ отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.