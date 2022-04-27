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В Мариуполе перечислили места доступа к интернет
27.04.2022 12:00
В Мариуполе появились новые точки, где имеется возможность подключения к сети интернет. Об этом говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Мариуполь. Важная информация для мариупольцев. Кроме Порт-Сити появились точки Wi-Fi в помещении бывшего АТБ на Восточном и по адресу ул. Пашковского 64. Сообщайте близким и родным. Связь - это глоток чистого воздуха", - сообщил советник мэра.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Интернет, АТБ
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