В Мариуполе перечислили места доступа к интернет

27.04.2022 12:00

В Мариуполе появились новые точки, где имеется возможность подключения к сети интернет. Об этом говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Важная информация для мариупольцев. Кроме Порт-Сити появились точки Wi-Fi в помещении бывшего АТБ на Восточном и по адресу ул. Пашковского 64. Сообщайте близким и родным. Связь - это глоток чистого воздуха", - сообщил советник мэра.