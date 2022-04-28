На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага за сутки

28.04.2022 08:00

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!", - говорится в сообщении.