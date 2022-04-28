В оккупированном Донецке отменили "парад" в День Победы

28.04.2022 17:00

Российские оккупанты отменили "парад" и "шествие Бессмертного полка" в Донецке 9 мая. Об этом заявил марионетка Кремля Денис Пушилин, слова которого приводит "Интерфакс".

По словам главаря боевиков, такое решение принято якобы в целях безопасности людей из-за возможного обстрела со стороны Украины.