На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки

29.04.2022 08:00

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 28 апреля ВСУ отбили девять атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, в ходе боев защитники уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один российский самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.