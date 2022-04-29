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Архив - Донецкая область

На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки

29.04.2022 08:00
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На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 28 апреля ВСУ отбили девять атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, в ходе боев защитники уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один российский самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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