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Архив - Донецкая область

В оккупмрованном Донецке горит нефтебаза

29.04.2022 11:00
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В оккупмрованном Донецке горит нефтебаза

В ночь на пятницу, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке произошел пожар на нефтебазе. Фото и видео пожаров публикуют местные паблики.
Причина пока неизвестна, но оккупанты традиционно обвиняют Украину - якобы пожар произошел из-за обстрелов ВСУ.
Отмечается, что пожар вспыхнул на территории Кировского района Донецка. Огонь и огромный столб дыма хорошо просматривается со многих уголков города.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, нефтебаза
 
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