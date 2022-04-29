В оккупмрованном Донецке горит нефтебаза

29.04.2022 11:00

В ночь на пятницу, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке произошел пожар на нефтебазе. Фото и видео пожаров публикуют местные паблики.

Причина пока неизвестна, но оккупанты традиционно обвиняют Украину - якобы пожар произошел из-за обстрелов ВСУ.

Отмечается, что пожар вспыхнул на территории Кировского района Донецка. Огонь и огромный столб дыма хорошо просматривается со многих уголков города.