Киберполиция выявила мошенника, обещавшего вывоз из Мариуполя

30.04.2022 10:00

Киберполиция установила личность и задержала мошенника, который обещал находящимся в блокаде мариупольцам эвакуацию. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

18-летний киевлянин решил воспользоваться безысходностью мариупольцев и жителей других городов, где продолжаются боевые действия. Не имея никакого транспорта, он публиковал в Telegram-каналах информацию о том, что является перевозчиком и может помочь людям выехать из Мариуполя. За свои "услуги" он требовал предоплату на сумму от 500 до 3000 гривен. Средства он требовал сбросить на банковскую карту. Таким образом, ему удалось обмануть как минимум 15 мариупольцев.

При задержании у него обнаружили SIM-карты, список жертв и суммы их переводов, а также банковские карты.

Киевлянину объявили подозрение в мошенничестве, ему грозит до 8 лет лишения свободы.