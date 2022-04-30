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На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 14 атак врага
30.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях военные ООС отразили 14 атак россиян, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники. Об этом в пятницу, 29 апреля, говорится в сообщении пресс-центра ООС.
"Украинские защитники уничтожили 11 танков, 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 14 автомобилей врага", - сказано в сообщении.
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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