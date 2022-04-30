Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья

30.04.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья

Россияне продолжают бить по мирным жителям Донбасса и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Сегодня под ударом жилой квартал Доброполья — ранены семь человек, в том числе трое детей, повреждены по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение", - отмечает Павел Кириленко.



Теги: Донбасс, Доброполье, обстрел, жилой дом
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх