Последние новости раздела
- ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага09:00
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских08:00
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья17:00
- Киберполиция выявила мошенника, обещавшего вывоз из Мариуполя10:00
- На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 14 атак врага09:00
- Эвакуация с Азовстали запланирована на сегодня - СМИ12:00
- В оккупированном Донецке горит нефтебаза11:00
- На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки08:00
- В оккупированном Донецке отменили "парад" в День Победы17:00
- На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага за сутки08:00
С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских
01.05.2022 08:00
С территории осаждённого российскими войсками металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе в субботу вечером 30 апреля эвакуировали 20 женщин и детей. Об этом сообщил в видеообращении заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.
По его словам, с 11 часов в районе "Азовстали" действовал "режим тишины". Это позволило вывести часть людей с территории комбината.
"С 06.00 мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18.25. По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, мы надеемся, что люди поедут в договоренном направлении, а именно Запорожье", - сказал Паламарь. .
Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь
Читайте также:
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения
- Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье
- Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин
- В Мариуполь прибыли первые эвакуированные из Авдеевки
- Опубликованы списки эвакуированных на северо-запад Донетчины жителей Мариуполя и Волновахи
- Спецоперация в Мариуполе: полиция эвакуирует людей из здания и готовится к штурму
- Жителей Луганщины предупредили о поставках бытового газа без запаха14:00
- ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага09:00
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских08:00
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья17:00
- СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области15:00
- Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни13:00
- На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы11:00
- Киберполиция выявила мошенника, обещавшего вывоз из Мариуполя10:00
- На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 14 атак врага09:00
- Опубликовано видео с места взрыва в здании "народной милиции" Кременной (ВИДЕО)15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Делегация Конгресса США посетила Киев16:00
- Жителей Луганщины предупредили о поставках бытового газа без запаха14:00
- Хайдук - Шахтер. Анонс благотворительного матча12:00
- Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)10:00
- ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага09:00
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских08:00
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья17:00
- СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области15:00
- Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни13:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Опубликовано видео с места взрыва в здании "народной милиции" Кременной (ВИДЕО)
- Эвакуация с Азовстали запланирована на сегодня - СМИ
- В оккупированном Донецке горит нефтебаза
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья
- СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области
- Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских
- На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки
- Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни
- Генсек ООН в Киеве анонсировал программу денежной помощи украинским переселенцам