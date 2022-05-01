С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских

01.05.2022 08:00

С территории осаждённого российскими войсками металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе в субботу вечером 30 апреля эвакуировали 20 женщин и детей. Об этом сообщил в видеообращении заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

По его словам, с 11 часов в районе "Азовстали" действовал "режим тишины". Это позволило вывести часть людей с территории комбината.

"С 06.00 мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18.25. По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, мы надеемся, что люди поедут в договоренном направлении, а именно Запорожье", - сказал Паламарь. .