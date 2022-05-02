Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский рассказал о ходе эвакуации с Азовстали

02.05.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский рассказал о ходе эвакуации с Азовстали

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье 1 мая подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода Азовсталь в Мариуполе при содействии ООН.
"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - отметил Зеленский.
Сегодня эвакуация жителей Мариуполя будет продолжена. Согласованы три локации для посадки людей в эвакуационную колонну: Порт-Сити, поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска.



Теги: Мариуполь, эвакуация, Азовсталь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх