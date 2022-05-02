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Зеленский рассказал о ходе эвакуации с Азовстали
02.05.2022 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье 1 мая подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода Азовсталь в Мариуполе при содействии ООН.
"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - отметил Зеленский.
Сегодня эвакуация жителей Мариуполя будет продолжена. Согласованы три локации для посадки людей в эвакуационную колонну: Порт-Сити, поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска.
Теги: Мариуполь, эвакуация, Азовсталь
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