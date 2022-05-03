На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд с Донбасса

03.05.2022 11:00

Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс с Донбасса на 3 мая. Информация об этом появилась на сайте компании.

16:30 - 234/233 Покровск - Львов. Подчеркивается, что время отправления может меняться.