Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд с Донбасса

03.05.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд с Донбасса

Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс с Донбасса на 3 мая. Информация об этом появилась на сайте компании.
16:30 - 234/233 Покровск - Львов. Подчеркивается, что время отправления может меняться.



Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, эвакуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх