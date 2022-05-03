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Архив - Донецкая область

Сегодня планируется продолжение эвакуации из Мариуполя

03.05.2022 08:00
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Сегодня планируется продолжение эвакуации из Мариуполя

Эвакуация мирного населения из осажденного Мариуполя продолжится сегодня, 3 апреля. Об этом накануне сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.
"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация начнется в 07:00 утра. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска.



Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация
 
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