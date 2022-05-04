Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины

04.05.2022 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины

Ремонтные бригады ДТЭК продолжают восстанавливать электроснабжение в Донецкой области, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Как сообщает пресс-служба компании в среду, 4 мая, за минувшие сутки в регионе вернули свет в 22 населенных пунктах для 25 394 семей в Бахмутском, Краматорском районах, и больше всего – в Покровском районе.
Из-за обстрелов российских оккупантов без света в Донецкой области остается 241 населенный пункт.
В целом за минувшие сутки энергетики вернули свет почти 27 тысячам семей в 33 населенных пунктах Донецкой, Киевской и Днепропетровской областей.



Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх