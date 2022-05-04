Опубликован график эвакуции из Мариуполя на 4 мая

04.05.2022 08:00

Обнародован график эвакуации из Мариуполя в Запорожье 4 мая. Об этом сообщил глава ОГА Запорожья Александр Старух.

"Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4.05.2022!

Мариуполь "Порт-Сити" – 8:00

Луначарское кольцо – 10:00

Токмак – 15:00

Васильевка – 16:00

Эвакуация проиходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.