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Архив - Донецкая область

Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр

04.05.2022 12:00
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Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр

Сегодня и завтра желающие могут эвакуироваться из Славянска на бесплатном автобусе в Днепр. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Сегодня от стоянки ЦНАП есть возможность уехать на Днепр. Тем, кому это необходимо, предоставят жилье на пару дней с последующим вывозом в западные области Украины. Автобус отправится ориентировочно в 12:30-13:00.
Кого заинтересовало предложение, записывайтесь!
Завтра, 5 мая, в 9:30, от стоянки ЦНАП также отправится бесплатный эвакуационный автобус до железнодорожного вокзала Днепра.
Посадка на рейсы по предварительной записи! Записаться можно по телефонам горячей линии", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, автобус, эвакуация
 
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