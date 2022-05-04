В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза

04.05.2022 11:00

Жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки сообщают о сильном взрыве, который был отчетливо слышен в разных районах, передает Корреспондент.net.

По предварительным данным снаряд попал в нефтебазу в Макеевке. По информации оккупационных "властей", горят 4 резервуара по 5 000 тонн каждый, погиб один человек, ранены двое.