В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима

04.05.2022 09:00

Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что еще 15 человек в результате обстрела получили ранения.

"Эти цифры - оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше", - говорится в сообщении.

Глава ОВА сообщает, что оккупанты точно знали, куда целили. В частности, рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.