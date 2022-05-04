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Архив - Донецкая область

В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима

04.05.2022 09:00
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В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима

Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он отметил, что еще 15 человек в результате обстрела получили ранения.
"Эти цифры - оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше", - говорится в сообщении.
Глава ОВА сообщает, что оккупанты точно знали, куда целили. В частности, рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, АКХЗ, погибшие
 
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