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На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов
05.05.2022 09:00
В течение минувших суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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