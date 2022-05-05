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Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека
05.05.2022 08:00
За день 4 мая в рамках мариупольской гуманитарной операции власти Украины смогли эвакуировать 344 людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа", - уточнила она.
Министр выразила благодарность ООН и Международному Комитету Красного Креста за содействие, а работникам гуманитарной колонны - водителям и сотрудникам ГСЧС - за участие.
"Мариупольская гуманитарная операция продолжается", - добавила Верещук.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация
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