Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск

05.05.2022 10:00

Ночью 5 мая российская армия нанесла очередные ракетные удары по Краматорску в Донецкой области. На данный момент известно о шести раненых, сообщили в Краматорском городском совете.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города", - говорится в сообщении.

Пострадали три жилых многоэтажных здания, детский сад и школа. В результате обстрелов пострадали как минимум шесть человек.

Также был нанесен удар по одному из промышленных объектов города. В результате атаки возник пожар.