Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск

05.05.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск

Ночью 5 мая российская армия нанесла очередные ракетные удары по Краматорску в Донецкой области. На данный момент известно о шести раненых, сообщили в Краматорском городском совете.
"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города", - говорится в сообщении.
Пострадали три жилых многоэтажных здания, детский сад и школа. В результате обстрелов пострадали как минимум шесть человек.
Также был нанесен удар по одному из промышленных объектов города. В результате атаки возник пожар.



Теги: Донбасс, Краматорск, ракетный удар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх