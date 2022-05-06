В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook

06.05.2022 11:00

Жители оккупированного Донецка сообщают о технических сложностях при заходах в Instagram и Facebook с 5 мая. Об этом они пишут в местном сегменте соцсетей, передает ОстроВ.

"У многих перестали работать Instagram и Facebook", - пишут дончане, отмечая, что "на сайты приходится заходить только через VPN".

При этом часть горожан сообщает, что Instagram работает как и прежде. Однако они заходят с телефона, а не с компьютера.

"Также у многих заблокировали украинские информационные сайты. На них тоже можно заходить только через VPN", - пишут в местных соцсетях.