В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки

06.05.2022 08:00

В течение минувших суток, 5 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".