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Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке
07.05.2022 15:00
Сегодня утром войска РФ нанесли ракетный удар по Донецкой области, в результате чего произошел пожар на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея в г. Константиновка Краматорского района. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 50 кв. В результате разбора завалов найдено 9 пострадавших и двое погибших.
От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Теги: Донбасс, Константиновка, лицей, ракетный удар
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