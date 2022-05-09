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На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага
09.05.2022 09:00
В течение минувших суток, 8 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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