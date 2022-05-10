Главная / Новости / Донецкая область / На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов
Последние новости раздела
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов17:00
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов12:00
- 9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага09:00
- На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09:00
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага09:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке15:00
- Украинские войска на Донбассе отбили 8 атак врага за сутки09:00
- Вчера с Азовстали удалось эвакуировать 50 человек08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области17:00
На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов
10.05.2022 17:00
За 9 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 14 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом дома 7 188 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. Об этом сообщается на сайте ДТЭК.
"Пока что без электропитания остаются жители 269 населенных пунктов Донецкой области. Активные боевые действия в регионе продолжаются, поэтому регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Наиболее сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - говорится также в сообщении.
Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
Читайте также:
- На Донетчине удалось восстановить электроснабжение в 10 населенных пунктах
- Бригады ДТЭК восстановили электроснабжение 12000 потребителей Донетчины
- ДТЭК за сутки восстановила энергоснабжение 24 населенных пунктов
- ДТЭК восстановила электроснабжение 26 освобожденных сел на Киевщине
- ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 13,4 тысяч домов
- ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов17:00
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов12:00
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов11:00
- 9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага09:00
- Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях11:00
- На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09:00
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела15:00
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек11:00
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага09:00
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов17:00
- Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину15:00
- Вход для украинцев на матч сборной против Боруссии Менхенгладбах будет бесплатным13:00
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов12:00
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов11:00
- Украинских журналистов отметили Пулитцеровской премией10:00
- 9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага09:00
- Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины08:00
- Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)17:00
- Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи15:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек
- Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы
- Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага
- Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ
- Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи
- Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов