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Архив - Донецкая область

На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов

10.05.2022 17:00
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На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов

За 9 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 14 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом дома 7 188 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. Об этом сообщается на сайте ДТЭК.
"Пока что без электропитания остаются жители 269 населенных пунктов Донецкой области. Активные боевые действия в регионе продолжаются, поэтому регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Наиболее сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - говорится также в сообщении.



Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
 
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