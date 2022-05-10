Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов

10.05.2022 12:00

Петиция с призывом к ООН и мировым лидерам спасти защитников Мариуполя за три дня собрала 1000000 голосов, сообщает MRPL.CITY.

Документ предусматривает возобновление заседания Генассамблеи ООН по гуманитарной ситуации в Мариуполе и принятие резолюции с требованием к России обеспечить безотлагательную эвакуацию всех лиц из Азовстали на подконтрольную Украине территорию или в третьи страны.

Подписать петицию можно по ссылке.