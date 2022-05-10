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Архив - Донецкая область

Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов

10.05.2022 12:00
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Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов

Петиция с призывом к ООН и мировым лидерам спасти защитников Мариуполя за три дня собрала 1000000 голосов, сообщает MRPL.CITY.
Документ предусматривает возобновление заседания Генассамблеи ООН по гуманитарной ситуации в Мариуполе и принятие резолюции с требованием к России обеспечить безотлагательную эвакуацию всех лиц из Азовстали на подконтрольную Украине территорию или в третьи страны.
Подписать петицию можно по ссылке.



Теги: Мариуполь, спасение, петиция
 
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