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10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага
11.05.2022 09:00
В течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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