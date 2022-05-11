10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага

11.05.2022 09:00

В течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС.

В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".