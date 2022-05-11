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Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков
11.05.2022 10:00
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Харьковском направлении.
"С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск враг дополнительно переместил на территорию Харьковской области до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - в частности отмечается в сообщении.
Теги: Харьков, мобилизация, ОРДЛО
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