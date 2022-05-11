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Архив - Донецкая область

Россия оставила жителей Донбасса без газа

11.05.2022 17:00
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Россия оставила жителей Донбасса без газа

Газпром отключил транспортировку природного газа из РФ в точку Сохрановка. Об этом в Facebook 11 мая сообщил CEO Оператора ГТС Украины (ВГТСУ) Сергей Макогон.
"Сегодня утром Газпром на территории России прекратил транспортировку из России до точки Сохрановка. Кроме того, на оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ Шебелинка - Новопсков, по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей. Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.
Сергей Макогон также добавил, что власти РФ несут полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий.



Теги: Россия, Донбасс, газ, транзит, отключение
 
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