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Архив - Донецкая область

Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска

11.05.2022 11:00
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Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска

Российские войска утром 11 мая ударили ракетами по Славянску в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.
Он уточнил, что в результате атаки пострадали два микрорайона Славянска.
"К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняется", - написал Лях в Facebook и призвал граждан не выкладывать видео и фото результатов обстрела.



Теги: Донбасс, Славянск, ракетный удар
 
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