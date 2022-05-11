Главная / Новости / Донецкая область / Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска
Последние новости раздела
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram15:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска11:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков10:00
- 10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага09:00
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов17:00
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов12:00
- 9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага09:00
- На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09:00
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага09:00
Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска
11.05.2022 11:00
Российские войска утром 11 мая ударили ракетами по Славянску в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.
Он уточнил, что в результате атаки пострадали два микрорайона Славянска.
"К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняется", - написал Лях в Facebook и призвал граждан не выкладывать видео и фото результатов обстрела.
Теги: Донбасс, Славянск, ракетный удар
Читайте также:
- Трое оболтусов чуть не устроили крушение поезда
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік
- В Донбассе у семей военных суд отобрал квартиры
- Пьяный таксист решил стать "Ворошиловским стрелком"
- Очистные сооружения Славянска могут привести к экологической катастрофе (ФОТО)
- Славянск серьезно отработали
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram15:00
- В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания13:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска11:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков10:00
- 10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага09:00
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов17:00
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов12:00
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов11:00
- 9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага09:00
- Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях11:00
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram15:00
- В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания13:00
- Украина вышла в финал Евровидения-2022 (ВИДЕО)12:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска11:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков10:00
- 10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага09:00
- Умер первый президент Украины Леонид Кравчук08:00
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов17:00
- Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину15:00
- Вход для украинцев на матч сборной против Боруссии Менхенгладбах будет бесплатным13:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек
- Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов
- Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага
- Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи
- Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)