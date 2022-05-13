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Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры

13.05.2022 13:00
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Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры

Слухи о том, что пустующие квартиры и дома жителей Славянска занимают военные, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава городской военной администрации Вадим Лях.
"Я не знаю, кто распускает эти слухи. Но точно знаю, что они не соответствуют действительности. По всем сигналам выезжала военная комендатура, полиция, и они не подтверждались", - заверил он.
По словам Ляха, в отдельных случаях военные действительно могут жить в домах, но это происходит исключительно с разрешения хозяев.



Теги: Славянск, квартиры, мэр, военные, опровержение
 
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