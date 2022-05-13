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Архив - Донецкая область

В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали

13.05.2022 08:00
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В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали

Эвакуация украинских бойцов с территории завода Азовсталь в Мариуполе пройдет в несколько этапов, первый из них - эвакуация тяжелораненых. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на главу ведомства Ирину Верещук.
"Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними (МККК - ред.), а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с Азовстали, готовимся к подписанию", - сказала министр.
По ее данным, посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция.



Теги: Россия, переговоры, эвакуация, Азовсталь
 
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