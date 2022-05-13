Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага

13.05.2022 09:00

Украинские защитники отразили за прошедшие сутки 18 атак врага на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 13 танков; 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО), 27 единиц боевой бронированной техники; 2 единицы специальной инженерной техники; 5 автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".