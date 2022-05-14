На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага

14.05.2022 08:00

13 мая украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 10 атак врага. Об этом говорится в фейсбуке Группировки Объединенных сил.

"Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 5 артиллерийских систем; 6 единиц боевой бронированной техники; 7 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"", - сказано в сообщении.