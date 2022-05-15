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Архив - Донецкая область

14 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага

15.05.2022 10:00
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14 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага

14 мая воины из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
• 8 танков;
• 5 артиллерийских систем;
• 9 единиц боевой бронированной техники;
• 5 вражеских автомобилей;
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и 1 тактический разведывательный БПЛА "Элерон".



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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