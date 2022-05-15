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Архив - Донецкая область

На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов

15.05.2022 16:00
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На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов

За 14 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли провести восстановительные работы в 13 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших вследствие боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это позволило вернуть свет в дома 5744 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.
Пока что без электроснабжения остаются жители 261 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.



Теги: Донбасс, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
 
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