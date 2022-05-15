На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов

15.05.2022 16:00

За 14 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли провести восстановительные работы в 13 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших вследствие боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это позволило вернуть свет в дома 5744 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

Пока что без электроснабжения остаются жители 261 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.