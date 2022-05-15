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Архив - Донецкая область

Оккупанты пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя в сторону Запорожья

15.05.2022 09:00
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Оккупанты пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя в сторону Запорожья

Российские оккупанты наконец пропустили колонну с жителями Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), что ожидали пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье", - отметил он.



Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, эвакуация, автомобиль
 
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