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Оккупанты пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя в сторону Запорожья
15.05.2022 09:00
Российские оккупанты наконец пропустили колонну с жителями Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), что ожидали пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье", - отметил он.
Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, эвакуация, автомобиль
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