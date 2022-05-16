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Архив - Донецкая область

15 мая на Донбассе отбиты 17 атак врага

16.05.2022 09:00
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15 мая на Донбассе отбиты 17 атак врага

15 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки ОС.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 1 артиллерийскую систему; 6 единиц боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили 1 зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и 1 зенитную установку. Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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