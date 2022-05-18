Семь автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Еленевку

18.05.2022 08:00

Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области. Об этом сообщает Reuters.

"Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Оленевку, неподалеку от оккупированного Донецка", - пишет издание.