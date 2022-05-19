18 мая украинские военные на Донбассе отбили 16 атак врага

19.05.2022 08:00

За сутки 18 мая на Донбассе украинские военные отбили 16 атак противника. Враг понес крупные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.