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Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Днепр
19.05.2022 09:00
Сегодня, 19 мая, желающих выехать из Славянска автобусом эвакуируют в Днепр. Об этом сообщает Славянская военно-гражданская администрация.
"Посадка – по предварительной записи. Записаться можно по телефонам горячей линии Славянской ВГА. Принимайте решение и собирайтесь!", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Славянск, автобус, эвакуация
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