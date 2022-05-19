Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Днепр

19.05.2022 09:00

Сегодня, 19 мая, желающих выехать из Славянска автобусом эвакуируют в Днепр. Об этом сообщает Славянская военно-гражданская администрация.

"Посадка – по предварительной записи. Записаться можно по телефонам горячей линии Славянской ВГА. Принимайте решение и собирайтесь!", - говорится в сообщении.