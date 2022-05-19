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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО хотят мобилизовать студентов ВУЗов

19.05.2022 11:00
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В ОРДЛО хотят мобилизовать студентов ВУЗов

В российской армии не хватает личного состава для войны в Украине. Для решения этого вопроса оккупанты готовятся мобилизовать студентов в ОРДЛО. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"При отсутствии мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, студенты, мобилизация, ОРДЛО
 
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