В ОРДЛО хотят мобилизовать студентов ВУЗов

19.05.2022 11:00

В российской армии не хватает личного состава для войны в Украине. Для решения этого вопроса оккупанты готовятся мобилизовать студентов в ОРДЛО. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"При отсутствии мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений", - говорится в сообщении.