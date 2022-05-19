В России назвали количество вышедших из Азовстали украинских военных

19.05.2022 15:00

За три дня с территории мариупольского завода Азовсталь вышли 1730 украинских военных, сообщает Минобороны РФ в четверг, 19 мая.

Утверждается, что за минувшие сутки вышел 771 военный. При этом сообщается, что среди военных 80 раненых.

Российские СМИ заявляют, что Азовсталь покинуло около половины украинских военных.