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В России назвали количество вышедших из Азовстали украинских военных
19.05.2022 15:00
За три дня с территории мариупольского завода Азовсталь вышли 1730 украинских военных, сообщает Минобороны РФ в четверг, 19 мая.
Утверждается, что за минувшие сутки вышел 771 военный. При этом сообщается, что среди военных 80 раненых.
Российские СМИ заявляют, что Азовсталь покинуло около половины украинских военных.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Азовсталь, защитники
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