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Архив - Донецкая область

Войска РФ обстреляли гражданские объекты Бахмута

19.05.2022 12:00
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Войска РФ обстреляли гражданские объекты Бахмута

Российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет" , – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, обстрел, Бахмут
 
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