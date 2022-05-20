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Мужчин из Мариуполя готовят к мобилизации в "армию ДНР"
20.05.2022 17:00
Оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря и готовят их к мобилизации в так называемую "армии ДНР". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях в Безымянном и Казацком Новоазовского района возросло с 2 тысяч до 3-4 тысяч", - пишет Андрющенко.
По словам советника мэра, ни один из жителей города в течение пяти недель не был освобожден из лагеря.
Сообщается, что в лагерях на мариупольцев оказывают психологическое давление, чтобы сломать их морально.
Теги: Мариуполь, мужчины, мобилизация, ДНР
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