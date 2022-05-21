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Архив - Донецкая область

Львовская ОВА передала в Бахмут станцию StarLink

21.05.2022 11:00
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Львовская ОВА передала в Бахмут станцию StarLink

Станцию спутникового интернета StarLink от Львовской ОВА установили в Бахмуте. Об этом сообщил глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий.
"Пусть служит Первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова и помогает спасать жизни наших военных. С Богом, ребята! К победе!", — отметил он.



Теги: Львов, госпиталь, Бахмут, StarLink
 
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