21 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага

22.05.2022 09:00

21 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 9 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-центр ОС.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 30 гражданских объектов из них: 13 жилых дома, 4 завода, научно-производственное учреждение, институт иностранных языков, железнодорожную станцию, музыкальную школу, две пожарно-спасательные части, участок газопровода, высоковольтную линию электросетей, кладбище и ряд хозяйственных и складских помещений. В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 7 получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 4 артиллерийские системы; 10 единиц боевой бронированной техники; 2 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".