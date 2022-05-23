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Архив - Донецкая область

Авдеевка подверглась массированному обстрелу рашистов

23.05.2022 09:00
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Авдеевка подверглась массированному обстрелу рашистов

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 23 мая, открыли по городу Авдеевка в Донецкой области массированный огонь. Об этом сообщает народный депутата Муса Магомедов.
"Мне пишут люди из Авдеевки: "Сейчас один из самых жутких обстрелов города с 2014 года". В Авдеевке ад. Город просто крошат. Поселок Химик и старая часть под массированными обстрелами "освободителей", - говорится в сообщении.
По данным нардепа, в населенном пункте разрушены множество частных домов и многоэтажек. По всему городу пожары, в частности горит опорная школа, которую в этом учебном году открыли после ремонта. Есть пострадавшие.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел
 
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